Απόλυτη ευελιξία εγκατάστασης: δώστε του σχήμα, λυγίστε το και επεκτείνετέ το

Το Philips Hue Lightstrip Plus είναι η πιο ευέλικτη πηγή φωτός που μπορείτε να φανταστείτε. Μπορείτε να δώσετε στη λωρίδα σχεδόν κάθε σχήμα και να χρησιμοποιήσετε την αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης στο πίσω της μέρος για να την στερεώσετε σε κάθε στερεή επιφάνεια. Αν χρειάζεται, μπορείτε να κόψετε το Philips Hue Lightstrip Plus στο μέγεθος που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τις ενδείξεις κοπής. Ενσωματώστε το Philips Hue Lightstrip Plus σε έπιπλα, γωνίες, κάτω από ντουλάπια κουζίνας ή τονίστε αρχιτεκτονικές κατασκευές με απαλό, έμμεσο φωτισμό. Το Philips Hue Lightstrip Plus είναι η πιο ευέλικτη και ανθεκτική πηγή φωτός που θα δώσει χαρακτήρα στο χώρο σας.